Hereu reivindica el "diàleg" entre Illa i Puigdemont i discrepa de les crítiques de Barbón i Page

MADRID 3 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha defensat el "diàleg" entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder de Junts, Carles Puigdemont, alhora que ha discrepat, "des del respecte", dels dubtes mostrats per alguns 'barons' socialistes com Adrián Barbón i Emiliano García-Page.
En declaracions als periodistes abans de la clausura del Fòrum d'AMETIC en Santader, Hereu ha assenyalat que la trobada a Brussel·les entre Illa i Puigdemont suposa "un pas fonamental i important" per "gestionar les solucions als problemes".
"Només a través del diàleg entre polítics que de vegades defensem posicions diferents podem construir un marc de convivència i per tant garantir un futur", ha sostingut el també dirigent dels socialistes catalans.
En aquest context, ha defensat "perfectament" el "diàleg" d'Illa amb Puigdemont, alhora que ha discrepat de la posició mostrada per alguns barons socialistes que han expressat els seus dubtes sobre aquesta trobada.