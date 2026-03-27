Hereu reivindica la descarbonització industrial per guanyar "resistència" en crisis geopolítiques

Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
SANT VICENÇ DELS HORTS (BARCELONA), 27 (EUROPA PRESS)
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha reivindicat aquest divendres la necessitat de descarbonitzar la indústria espanyola per aconseguir més "resistència" en crisis geopolítiques com la de la guerra a l'Iran mitjançant energies renovables.
En una atenció als mitjans després d'una visita institucional a Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), Hereu ha destacat que el procés de descarbonització de l'economia i la indústria espanyola i catalana "està generant molta més capacitat de resistència davant fenòmens com són els efectes d'aquesta indesitjable guerra de l'Iran".
"Espanya hi està fent front amb més capacitat per la seva aposta per les energies renovables i perquè tenim una indústria que està fent servir menys els combustibles fòssils", ha argumentat.
En aquest sentit, ha posat d'exemple Molins, empresa cimentera amb seu a la mateixa localitat, de la qual ha recordat que va obtenir "una línia del Perte de descarbonització amb 5,7 milions el 2024" i ha subratllat que ara travessa un altre procés de petició d'ajuts.
"Estarem amb Molins en aquest procés de descarbonització, també de la captura del CO2, i aquests processos industrials que han d'assentar i garantir l'activitat industrial en els pròxims anys i dècades", ha resolt Hereu.