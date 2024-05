Hereu reivindica una Catalunya de tots davant la idea de "tornar a referèndums divisoris"

Insta Sánchez a continuar: "No els podem regalar la victòria"



El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha reivindicat aquest diumenge una Catalunya de tots davant "els que volen tornar a referèndums divisoris" i fan propostes per, segons ell, dividir i afeblir Catalunya.

En un acte de campanya al Teatre Sagarra de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), al costat del candidat del PSC al 12M, Salvador Illa, i l'alcaldessa i portaveu del PSC, Núria Parlon, Hereu ha qüestionat la participació en l'1-O: "S'hauria pogut construir una Catalunya amb una Santa Coloma on es va abstenir l'1 d'octubre un 80%?".

"Aquí només va votar el 20% de la gent. Per tant, que quedi clar que nosaltres volem una Catalunya de tots", i ha instat a parlar clarament en favor d'un Govern amb el millor programa electoral, en referència al del PSC.

"La veritat és que fa certa cosa comparar programes: habitatge, infraestructures, seguretat, recuperació del prestigi de l'autogovern", segons Hereu, i assegurat textualment que, amb Illa, Catalunya tornarà a estar present a Madrid per canviar Espanya.

IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

Hereu també ha defensat la immersió lingüística a l'escola catalana i ha apuntat que "va néixer per l'impuls dels sectors populars catalans".

"Em costa explicar-ho a Madrid, que tenen una visió molt superficial d'això. I jo els dic: 'És que no us assabenteu de res! Si això va començar a Santa Coloma, caram! Per guanyar igualtat, perquè estimem totes dues llengües i per això volem fer servir les dues llengües!", ha dit.

PEDRO SÁNCHEZ

El ministre ha instat el president del Govern central, Pedro Sánchez, a continuar en el seu càrrec en favor de la política democràtica i ha afirmat que es tracta d'un "combat democràtic".

Així, li ha demanat que continuï perquè forma part d'un projecte col·lectiu: "No els podem regalar la victòria, perquè necessitem la política democràtica".

"La política democràtica és l'únic instrument, l'únic, que té la gent de les classes treballadores i populars. Altres poden utilitzar altres mecanismes", ha lamentat.

Hereu ha demanat a Sánchez no deixar guanyar qui degrada la política i ha conclòs irònicament: "Deu estar fins al capdamunt que li diguem coses, però és igual".