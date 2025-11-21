Hereu reitera que el Govern central no comparteix la condemna a García Ortiz

TARRAGONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha reiterat que el Govern central no comparteix la condemna al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, tot i que ha expressat respecte per la sentència.
Ho ha dit en unes declaracions a la premsa abans de visitar el Parador de Tortosa (Tarragona), en què el Govern central preveu invertir 10,3 milions d'euros per remodelar-lo i rehabilitar-lo, en una obra que començarà el 2026 i durarà dos anys.
"És evident que nosaltres tenim respecte per les institucions i, per tant, pel joc de les institucions democràtiques", ha afegit Hereu, que ha defensat la innocència de García Ortiz.
Preguntat per la renúncia del president de la Diputació d'Almeria, Javier Aureliano García, pel cas Mascaretes, Hereu ha subratllat que cal "aïllar les persones" que participin en la corrupció per fer front a aquests comportaments.
Ha demanat que tots els partits estiguin "a l'alçada a l'hora de denunciar i de prevenir els comportaments corruptes".