Hereu recorda Anna Balletbò com una dona "compromesa amb el seu temps i les grans causes"

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i Turisme i membre del secretariat nacional del PSC, Jordi Hereu, ha recordat la periodista i exdiputada del PSC Anna Balletbò, que s'ha mort aquest divendres als 81 anys, com una dona valenta, polièdrica, amb una gran personalitat i "compromesa amb el seu temps i les grans causes".
En una entrevista a 3catInfo recollida per Europa Press, Hereu ha recordat el paper "molt important" de Balletbò durant la Transició i en la constitució del PSC, a més de la seva implicació en projectes de cooperació internacional i en favor de la pau, a llocs com Kosovo, Líbia o Gaza, entre d'altres.
Balletbò va ser l'única parlamentària a la qual en l'intent de cop d'estat al Congrés el 23F els assaltants van permetre sortir de l'hemicicle perquè estava embarassada, un episodi que el ministre ha assegurat que és una prova de la personalitat de l'exdiputada: "En un moment tan greu de la nostra història, és evident que es va mostrar com una persona amb una important fortalesa".
També ha destacat el paper de Balletbò com a periodista i la seva implicació en el debat econòmic amb l'impuls de les Jornades Empresarials de s'Agaró (Girona), i en la defensa dels drets humans i les llibertats a través de la Fundació Internacional Olof Palme.
Finalment, l'ha recordat com una gran militant socialista, ha assegurat que tots els reptes trobaven en ella algú que els analitzés i expliqués, en les seves paraules, i que era una persona ferma en les seves conviccions: "Perdem una gran activista", ha resumit Hereu.