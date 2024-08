Hereu rebutja els "debats nominals" del pacte amb ERC i garanteix que el PSOE el complirà

Demana "serenitat" davant l'aplicació de l'acord i insta a l'oposició a sumar-se



BARCELONA, 22 ago. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha rebutjat els "debats nominals" que s'han generat després de l'acord sobre finançament entre el PSC i ERC per a la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat, i ha garantit que el PSOE complirà el pacte.

Així s'ha pronunciat en declaracions aquest dijous abans d'assistir a la regata preliminar de la Copa Amèrica de Vela a Barcelona, i després que aquest dimecres la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, digués que aquest acord no es tracta d'un "concert econòmic" i que ERC hagi replicat que si el PSOE no compleix el pacte, no recolzaran els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).

"Nosaltres parlem evidentment de finançament singular", ha sostingut el ministre, que ha apostat per cenyir-se a la literalitat de l'acord, i ha afegit que és compatible amb la solidaritat interterritorial i la igualtat entre tots els ciutadans de l'Estat.

També ha subratllat que els socialistes compliran l'acord signat: "Som gent seriosa que, evidentment, tirarem endavant un acord polític, perquè ens basem en honrar els acords que tenim amb les diferents forces polítiques".

"CAS CLARÍSSIM DE COMPLIMENT"

Ha assegurat que està molt tranquil pel que fa al suport d'ERC a les iniciatives del Govern central, ja que el PSOE complirà els pactes, i ha insistit que "aquest serà un cas claríssim de compliment de l'acord que s'ha signat".

Hereu ha afirmat que ara s'inicia un trajecte d'implementació del pacte i ha demanat afrontar-ho amb convicció i "amb serenitat", ja que considera que tot canvi estructural no és un procés fàcil --ha dit textualment--, i ha defensat que es portarà endavant gràcies al diàleg i l'acord.

El ministre ha instat a l'oposició al fet que, "més enllà de certa retòrica, s'fegeixi a un gran pacte pel finançament", ja que, segons ell, redundarà en el benefici de tots els ciutadans espanyols.

També ha cridat a totes les forces polítiques a posar-se d'acord en l'àmbit del finançament: "Podem acordar grans coses en benefici de la immensa majoria de tots els ciutadans de Catalunya i de tot Espanya".

Ha qualificat de magnífic l'acord entre el PSC i ERC, i ha destacat que permet iniciar una nova etapa política a Catalunya "plena d'oportunitats, en favor de la ciutadania, de les seves condicions d'igualtat, de justícia social".