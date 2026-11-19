BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i candidat del PSC per Barcelona a les eleccions generals, Jordi Hereu, ha qualificat aquest dijous de greu error estratègic l'entrevista que el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha concedit a 'El Mundo': "Junts ja no està al centre, ha pres partit. Per amb qui ha fet l'entrevista i pel moment en el qual fa l'entrevista".
Així s'ha pronunciat durant una conferència en el fòrum Barcelona Tribuna organitzat per Amics del País, en què l'ha presentat el jurista i expolític Miquel Roca i Junyent, que l'ha definit com un polític constructiu i amb experiència i com una persona tranquil·la i de caràcter convivencial, cosa que "comença a ser un fenomen rar" en política.
Hereu ha afirmat que era evident que Junts no ha estat mai al centre, però que ara ha quedat clar a ulls de tothom, i que hauran de fer el seu propi procés: "Ja s'ho faran amb la seva irresponsabilitat".
Pel candidat socialista, si aquesta entrevista es veu amb certa perspectiva, és la prova que l'agenda de normalització a Catalunya ha guanyat, i que Puigdemont "ja és dins", tot i que ha considerat que es tracta d'un gran error estratègic.
"El nostre procés de normalització, l'agenda de retrobament, fa que fins i tot la gent tingui dret a equivocar-se, però ja s'equivoquen en una Catalunya convivencial", cosa que demostra l'èxit de la política de Pedro Sánchez respecte a Catalunya, segons ell.
DONA "ESPAI" AL PSC
Després d'aquesta reflexió, ha sostingut que aquestes paraules de Puigdemont a 'El Mundo' obren els socialistes a "molt més espai", i ha interpel·lat l'electorat catalanista perquè s'afegeixin a la seva opció.
"Tota la gent del catalanisme, tota la gent que posa Catalunya per sobre de tot i que sap que Catalunya és un projecte plural, divers, un magnífic país, jo crec que també s'ha d'unir a aquesta àmplia convocatòria que fem", ha expressat.
CARA A CARA
Sobre el debat cara a cara d'aquest dijous al vespre entre els candidats del PP i el PSOE, Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez, respectivament, ha considerat que és important i que demostrarà que el PP "no té res de positiu a expressar" davant el moviment de l'esperança i la proposta que representen, a parer seu, els socialistes.
"Per la dreta i la ultradreta, pel senyor Feijóo, explicar el seu programa és un mal tràngol. Per nosaltres una enorme oportunitat", perquè els populars l'han de maquillar i modular fins després de les eleccions, ha dit Hereu, exemplificant-ho amb les pensions.