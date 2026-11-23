David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre i candidat del PSC a les eleccions generals per Barcelona, Jordi Hereu, ha demanat aquest dilluns a la ciutadania que es prengui les eleccions generals d'aquest diumenge com unes presidencials: "Això va de Pedro Sánchez o Feijóo amb Abascal".
Ho ha dit en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, en la qual ha criticat l'"enorme" feblesa del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i que busqui aliar-se amb Vox.
"Catalunya es juga el seu autogovern, que és la síntesi de tot el catalanisme", ha dit.
Sobre els partits a l'esquerra del PSOE, el socialista ha lamentat que el candidat d'ERC per Barcelona, Gabriel Rufián, "va ajudar molt al fracàs de la unitat de l'esquerra".
Pel que fa a l'habitatge, ha expressat que "per primera vegada" a l'Estat amb el govern del president Pedro Sánchez hi ha un reconeixement constitucional del dret a l'habitatge, qui assegura que s'ha pres seriosament la carpeta.