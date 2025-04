Hereu nega un tracte de favor a Catalunya en el decret antiaranzels: "Defensarem el teixit empresarial a tot Espanya"

SIGÜENZA (GUADALAJARA), 9 (EUROPA PRESS)

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha negat aquest dimecres que hi hagi un tracte de favor a les empreses catalanes en el decret antiaranzels perquè, segons ha manifestat, el Govern central farà costat al teixit empresarial de tot Espanya.

Així ho ha indicat davant els mitjans en una visita al parador de Sigüenza (Guadalajara), després que Junts hagi reafirmat que el 25 per cent dels ajuts del decret antiaranzels es quedaran a Catalunya.

"És evident que nosaltres farem costat a les empreses que hi ha a Espanya i, per tant, totes les empreses que pateixin en la seva evolució econòmica tindran el suport, la protecció del programa que va anunciar fa una setmana el president del Govern" central, ha destacat.

Segons ha indicat, si hi ha comunitats que tenen moltes empreses afectades rebran aquest suport "siguin d'on siguin". "És evident que Catalunya concentra una part de l'exportació als Estats Units. Per tant, això deriva en que hi ha moltes empreses possiblement afectades, però en principi nosaltres farem costat a tot el teixit industrial de tot Espanya".