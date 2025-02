Hereu incideix en la necessitat de recuperar pes industrial en una visita al Port de Tarragona

TARRAGONA 21 febr. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, s'ha reunit aquest dijous amb el president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, en una trobada que ha servit per incidir en la necessitat de recuperar pes industrial per promoure la competitivitat econòmica i el desenvolupament territorial, informa el Port en un comunicat aquest divendres.

Castellà ha defensat el rol del Port com a hub de reindustrialització, gràcies a projectes com la zona d'activitats logístiques (ZAL), i ha presentat a Hereu projectes com la PortTarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo.

Hereu també ha conegut de primera mà altres projectes com l'ampliació del moll de Balears, que suposarà una inversió de 75 milions d'euros.

Així mateix, Santiago li ha presentat el projecte de contradic de Ponent, que sumarà seguretat i eficiència, i permetrà guanyar nous tràfics relacionats amb la transició energètica i els combustibles sostenibles.

D'altra banda, durant la reunió s'ha posat en valor la futura electrificació i descarbonització del Port de Tarragona, i s'han mostrat els treballs per instal·lar una subestació elèctrica que asseguri el subministrament d'energia verda.