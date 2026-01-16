Hereu inaugura la planta de producció del robot quirúrgic de Rob Surgical al Prat

L'empresa preveu invertir 50 milions d'euros en els pròxims anys
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha inaugurat al Prat de llobregat (Barcelona) la nova planta de producció de Bitrack, el robot quirúrgic desenvolupat per Rob Surgical, empresa catalana dedicada a millorar l'eficiència de la cirurgia mínimament invasiva actual, segons ha informat la companyia en un comunicat aquest divendres.
L'acte també ha comptat amb la presència del secretari d'estat d'Indústria, Jordi Garcia Brustenga; el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto; l'alcaldessa del Prat, Alba Bou; i el tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Juan Carlos Moreno.
Per part de Rob Surgical, els han acompanyat el cofundador i membre del consell d'administració, Jaume Amat, i el 'managing director' de la companyia, Mario Ferradosa.
"Aquesta inauguració representa un moment molt significatiu i un punt d'inflexió per a un projecte construït amb constància, talent i visió durant anys", ha destacat Hereu.
El ministre ha qualificat Rob Surgical com "un exemple de la indústria tecnològica que Espanya i Europa necessiten: exigent, amb alt valor afegit i al servei de la salut com a dret universal".
INVERSIÓ DE 50 MILIONS
La inauguració d'aquesta planta, amb una superfície de 500 m2 i una capacitat productiva inicial d'entre 15 i 20 robots a l'any, obre una etapa en la qual l'empresa preveu invertir 50 milions en els pròxims anys per al llançament comercial del seu sistema, la industrialització i ampliació de prestacions de la plataforma, a banda de l'expansió de la seva cartera d'instruments.
Actualment, Rob Surgical compta amb un equip de 55 professionals i preveu arribar a les 200 persones en un termini de 5 anys.