Hereu inaugura les "dues primeres estacions de recàrrega ultraràpida" a Espanya

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha inaugurat aquest dijous "les dues primeres estacions de recàrrega ultraràpida" a Espanya de Fastned, situades a les àrees de servei del Garraf Nord i Garraf Sud, a l'autopista C-32, entre Vilanova i la Geltrú i Cubelles (Barcelona), informa l'empresa en un comunicat aquest dijous.
També hi han estat presents el CEO de l'empresa, Michiel Langezaal, i la 'country manager', Inma Cima, i l'estació compta amb 16 punts de recàrrega de fins a 400 kW.
La instal·lació s'emmarca en l'aliança entre Fastned i Autopistas per al desenvolupament de noves solucions tecnològiques que impulsin la transició cap a l'electromobilitat.
Hereu ha subratllat que aquests punts de recàrrega són fonamentals "perquè el vehicle elèctric es pugui fer servir en trajectes de llarga distància per carretera".
Cima ha assenyalat que la missió de l'empresa és "accelerar la transició cap a una mobilitat elèctrica ultraràpida i d'alta qualitat accessible per a tothom".