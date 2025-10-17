Hereu, sobre el fracàs de l'opa: "Una decisió molt clara per part dels accionistes"

RUBÍ (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha defensat que el Govern central respecta la decisió dels accionistes davant el frcàs de l'opa de BBVA sobre el Sabadell: "El que ens toca és constatar l'evolució d'aquest procés que ha acabat en una decisió molt clara per part dels accionistes".
"Per tant, expressar i reiterar el respecte a la decisió", ha declarat als mitjans aquest divendres abans de visitar les instal·lacions de la companyia de tecnologia mèdica B.Braun a Rubí (Barcelona).
La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va publicar dijous que BBVA havia aconseguit el 25,47% de les accions amb dret de vot, quedant per sota del llindar mínim d'acceptació del 50% i també per sota del 30% que obria la possibilitat de llançar una segona opa.
En vista d'aquest escenari, i com a ministre d'Indústria, Hereu ha demanat a les dues entitats bancàries que ajudin "des de la proximitat i des de l'ajuda financera" al procés de reindustrialització d'Espanya.
En aquest sentit, ha recordat que el sector industrial espanyol està constituït per petites i mitjanes empreses: "Això és el que jo demano al sistema financer avui, en els pròxims anys i les pròximes dècades, si volem enfortir la indústria a Europa".