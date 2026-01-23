Hereu diu que el "procés històric d'inversió" a Rodalies tindrà efecte a mitjà i llarg termini

Marta Fernández - Europa Press
BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha assegurat que el servei de Rodalies de Catalunya està vivint un "procés històric d'inversió després d'una dècada de desinversió" i que els seus efectes es notaran a mitjà i llarg termini, en les seves paraules.
Ho ha dit aquest divendres davant els mitjans a la fira Fitur de Madrid, en la qual ha defensat la gestió del ministre de Transports, Óscar Puente, al capdavant de la situació de Rodalies, que dijous va començar a reprendre el servei després de dos dies de suspensió arran de l'accident ferroviari de dimarts a Gelida (Barcelona) en el qual va morir un maquinista en pràctiques.
"Crec que el ministre de Transports està gestionant aquesta setmana de manera molt proactiva, explicant tot allò que està passant i evidentment també anirà explicant les causes a mesura que sapiguem les raons per les quals han passat aquests accidents", ha afirmat Hereu.
Ha destacat que en aquests moments "toca gestionar aquesta crisi, però s'estan posant les bases per tenir el servei que la ciutadania necessita".
Preguntat sobre l'estat de salut del president de la Generalitat, Salvador Illa, Hereu ha indicat que "està en un procés de recuperació i a més és una persona que està seguint tot el que passa".