Hereu diu a Junts que rebutja les "coaccions" a empreses i aposta per un "model en positiu"

MADRID, 10 gen. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha replicat a la proposta de Junts de sancionar les empreses que no tornin a Catalunya apostant per un "model en positiu" i rebutjant les "coaccions", i defensa que aquest és el plantejament del Govern central, tot i que veu marge per continuar dialogant amb la formació catalana.

"Nosaltres estem per trobar un model en positiu, mai des de la coacció. I això és el que defensarem i hem de dialogar i treballar amb ells", ha sostingut Hereu en unes declaracions als periodistes en arribar al Senat, on s'està celebrant el ple del Congrés que aborda diferents decrets.

Així ha reaccionat el ministre català d'Indústria hores abans que se sotmetin a votació els diferents decrets del Govern central, que, ara com ara, compten amb el 'no' de Junts, ja que continuen mantenint la condició que se sancionin les empreses que no tornin a Catalunya després del procés.

En aquest context, Hereu ha augurat una jornada "trepidant" en les negociacions per finalment tirar endavant els decrets en el ple del Congrés, tot i que ha fet una apel·lació a la "responsabilitat" i espera que s'acabin aprovant.

En ser preguntant per si els incentius a les empreses que tornin a Catalunya encaixaria en la llei de societats, el ministre d'Indústria ha declarat que és un tema sobre el qual el Govern central hi està començant a treballar: "Per tant encara no hi ha una tesi definitiva".