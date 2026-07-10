Hereu destaca Mont-roig del Camp com "un nucli emergent" de les comarques de Tarragona

AYUNTAMIENTO DE MONT-ROIG DEL CAMP
TARRAGONA 10 jul. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha destacat aquest divendres Mont-roig del Camp (Tarragona) com "un nucli emergent de les comarques tarragonines" en una visita al municipi, informa el seu ajuntament en un comunicat.
Hereu ha conegut els principals projectes que s'estan duent a terme per impulsar el municipi com a "destinació turística de qualitat, sostenible i competitiva", en una visita amb l'alcalde, Fran Morancho, i la subdelegada del Govern central a Tarragona, Elisabet Romero.
El ministre ha destacat la importància de tenir una visió estratègica gràcies a la qual, projectes com l'Ecoespai (un espai de trobada entre l'administració, la ciutadania i el teixit emprenedor), es puguin convertir en elements transformadors de la zona.