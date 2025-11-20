Hereu destaca l'aposta del Govern central per la innovació i la circularitat en una visita a Dapibus

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha destacat l'aposta del Govern central per la innovació, l'emprenedoria i la circularitat, durant una visita a la seu de Dapibus a Abrera (Barcelona), informa l'empresa aquest dijous.
El ministre ha afegit que "Dapibus reuneix aquests requisits amb la seva proposta de transformació de residus orgànics en pinsos i adobs" i ha posat en valor la col·laboració públic-privada.
El Centre de Biotransformació de l'empresa transforma més de 16.000 tones de subproductes agroalimentaris a l'any mitjançant la larva Black Soldier Fly, generant farines proteïques, greixos i fertilitzants orgànics d'alt valor per a alimentació animal, agricultura i aplicacions innovadores en el sector agroalimentari.
Dapibus subministra matèries primeres per a animals de companyia (gossos i gats), i també per a porcí, aus, aqüicultura i altres sectors de la indústria agroalimentària, "fomentant un aprofitament integral dels residus locals i un model productiu més sostenible i eficient".
El CEO de la companyia, Alex Segura, ha assenyalat la voluntat de "mantenir un diàleg proper amb les institucions per continuar avançant" en els objectius de desenvolupar solucions innovadores i sostenibles que aportin valor al sector agroalimentari i al benestar animal.