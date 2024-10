Hereu destaca el "gran moment" de Catalunya i la responsabilitat del socialisme

Moret (PSC) demana treballar per "recuperar la normalitat" a Catalunya amb el nou Govern

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha reivindicat aquest diumenge que Catalunya "està en un gran moment" i ha apel·lat a la responsabilitat dels socialistes davant d'un context polític que ha qualificat d'important i en el qual tenen presència en molts llocs.

"A Catalunya estem en un gran moment", ha defensat en el tancament del 18 Congrés de la Joventut Socialista de Catalunya (JSC) a Cornellà de Llobregat (Barcelona), junt amb la viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.

Considera que aquest moment dona molta responsabilitat als socialistes: "Tenim presència i responsabilitat en molts llocs. No oblidem mai que per a nosaltres el poder és tan sols un instrument de transformació, que no és una finalitat en si mateixa".

L'exalcalde de Barcelona també ha defensat que els socialistes puguin exercir responsabilitat política i tenir capacitat d'autocrítica alhora.

"Aquí hi ha una cordialitat que els desitjo a altres organitzacions polítiques", ha afegit, i ha destacat com a principals prioritats generar progrés i estendre els drets socials.

A més, ha cridat a "generar les condicions per a la convivència" i ha assegurat que el full de ruta que seguiran sempre des del socialisme estarà vinculat a la convivència a partir del respecte a la diferència i a la diversitat.

LLUÏSA MORET

Lluïsa Moret també ha destacat la "situació magnífica després de molts anys de patiment" que es produeix a Catalunya amb un nou Executiu socialista amb Salvador Illa al capdavant, liderant un executiu que ella ha definit com a Govern de la normalitat.

"Això és el que hem de recuperar, la normalitat. La normalitat significa això, treballar per a tothom, significa ser sensible a les demandes socials dels ciutadans", ha reiterat la també presidenta de la Diputació de Barcelona.

I ha instat a prendre consciència de servei i a tenir humilitat en comptes d'ostentar: "Nosaltres el que volem és un Govern que funcioni, que sigui útil des d'aquesta lògica d'utilitat pública, de la política útil".

VÍCTOR CAMINO (JSE)

També han intervingut en la clausura el secretari general de les Joventuts Socialistes d'Espanya (JSE), Víctor Camino, i la nova primera secretària de la JSC, Laura García, després de més de 28 anys des que cap dona ocupés el càrrec.

Camí ha incidit en la necessitat d'abordar la falta d'accés a l'habitatge i ha assegurat que les JSE acudiran al pròxim congrés del PSOE per dir "clarament" que tenen un projecte per a Espanya, per la qual cosa demanaran el vot a partir dels 16 anys.

"Us demano treball. Us demano ser avantguardistes", ha afegit el líder de les joventuts socialistes.

LAURA GARCÍA (JSC)

Laura García ha donat les gràcies a les dones que han obert pas dins de l'organització i que així li han permès fer el pas i assumir el càrrec de primera secretària.

"Aquest pas el vull dedicar a totes elles, a les quals han estat, però no han tingut l'oportunitat de fer el pas", ha celebrat.