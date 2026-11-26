Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i candidat del PSC per Barcelona a les eleccions generals, Jordi Hereu, ha descartat aquest dijous expropiar habitatges de fons "voltor" i ha apostat per posar límits i regular el mercat per evitar l'especulació.
Ho ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, en la qual ha ressaltat que la llei d'habitatge és una "fita" que permet regular el camp i ha defensat posar al mercat més oferta d'habitatges.
Ha destacat el paper de Catalunya quant a la creació d'habitatge de protecció oficial, "impulsant la meitat" d'aquest tipus d'habitatge nou a Espanya.
Sobre la condició de Junts de negociar una possible investidura amb el PSOE sense que el president del Govern central, Pedro Sánchez, en sigui el candidat, Hereu ha manifestat que els socialistes no admeten "xantatges".
Preguntat per si hi ha hagut lawfare en l'entorn més directe del president Sánchez, ha afirmat que "clarament" i que hi ha hagut, segons diu, una mala utilització del poder judicial.