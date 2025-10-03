Hereu demana posar quotes a les importacions a Europa: "La ingenuïtat s'ha acabat"

Crida a crear "grups europeus amb capacitat i grandària per competir al món"
MOLLET DEL VALLÈS (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha subratllat la necessitat que Europa posi quotes a les importacions de productes: "L'època de la ingenuïtat s'ha acabat, sabem què hem de defensar i preservar".
Ho ha dit aquest divendres en la conferència 'La col·laboració públic-privada, eix de transformació i de futur' en una visita institucional a l'Ajuntament de Mollet del Vallès (Barcelona), en què ha dit que creu en el comerç internacional, però que s'han de posar.
Hereu ha afegit que aquestes quotes s'emmarquen en el principi de l'autonomia estratègica, que també suposa no deixar "desaparèixer centres productius estratègics".
De totes maneres, ha assenyalat que la indústria europea no s'ha de defensar "a força de subvencions", sinó ajudant-la a que sigui més competitiva.
D'altra banda, el ministre ha assegurat que "ha arribat l'hora de generar grans grups europeus amb capacitat i grandària per competir al món".
"Ara Europa comença a tenir consciència que hem d'espavilar", ha dit, i ha afegit que cal impulsar la innovació de les empreses europees.
DEFENSAR LA DEMOCRÀCIA
Hereu ha assegurat que la democràcia és un moviment minoritari al món: "No vull exagerar, però ara el que ens toca és defensar la democràcia".
Ha explicat que estan creixent els moviments autoritaristes, que s'expandeixen i fan servir la força i que "consideren que quan hi ha un comandament fort i autoritari s'aconsegueixen més resultats i s'és més eficaç, més eficient i més ràpid".
"Europa té la gran missió de demostrar que des de la democràcia, des del respecte a les regles, som capaços de sumar per ser més productius, més competitius i més industrials", ha dit.
El ministre ha dit que "Europa és un projecte que està amenaçat i quan això passa, s'ha de defensar" i ha dit que la solució és tornar als orígens de l'evolució del continent, que ha cridat a liderar les diferents revolucions industrials que hi ha hagut i fer-ho amb la següent.
Ha insistit que Europa "està en un moment en què, per l'entorn general, se la juga del tot".