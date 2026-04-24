Hereu demana als partits aprovar la llei d'indústria que Espanya "es mereix"

BARCELONA, 24 abr. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i Turisme del Govern central, Jordi Hereu, ha demanat als diferents partits polítics que estiguin a l'altura i facilitin tirar endavant una llei d'indústria que Espanya i el sector industrial "es mereixen".
Ho ha dit aquest divendres a Barcelona en el cicle 'Converses del degà' del Col·legi d'Economistes juntament amb el degà del col·legi, Carles Puig de Travy, en referència a la normativa impulsada pel Govern central a finals del 2024 que ha quedat encallada al Congrés sense que encara s'hagi conclòs la tramitació.
"Hi ha forces polítiques que clarament en altres èpoques estarien donant suport a un instrument que és de tots", ha defensat el ministre, i ha cridat aquests partits a actuar de manera proactiva, i no reactiva, i actualitzar la llei d'indústria actual, del 1992, per a l'Europa i l'Espanya del 2026.
Hereu, no obstant això, també ha dit que la normativa ja s'està desenvolupant sense tenir-la, a través d'acords com el que es va signar amb el sector de l'automoció: "No esperarem a que alguns els agafi un atac de responsabilitat", ha dit.
TURISME
Respecte a l'efecte en el turisme de la guerra al Pròxim Orient i la pujada del preu dels combustibles, Hereu ha admès que, tot i que és un sector resilient, sí que es podrà veure un efecte "lleu" en el nombre d'arribades de turistes: "Si anàvem a créixer un 2% o 3%, potser ara ho farem menys".
"El que està passant no ens fa canviar el full de ruta, sinó perseverar en aquesta estratègia turística a més d'estar molt atents a la conjuntura", ha defensat.
En aquest sentit, el ministre de Turisme s'ha referit a un model turístic basat en la desconcentració de les destinacions, la diversificació de productes, la desestacionalització i la digitalització.
APROVISIONAMENT EUROPEU
En relació amb el combustible de les aerolínies, Hereu ha afirmat que a Espanya no hi ha un desabastiment i que els magatzems estan "plens de querosè", però ha ressaltat que és important que altres països europeus que no tenen l'aprovisionament tan diversificat hi tinguin accés.
"Si Espanya en té, però l'avió de Màlaga a Gatwick, a Gatwick hi ha problemes d'aprovisionament, també tenim un problema", ha explicat Hereu.
PRODUCTIVITAT I TALENT
De cara al futur, el ministre d'Indústria ha afirmat que el full de ruta industrial, i que també permetrà fer front al repte de la productivitat, ha de passar tant per apostar per nous sectors d'innovació com per transformar digitalment els sectors tradicionals.
Més endavant, ha continuat, aquestes innovacions i transformacions també han d'arribar a les pimes i facilitar-ne l'adopció, perquè així "les microempreses es facin petites empreses, i les petites, mitjanes" i successivament.
També s'ha referit a l'atracció del talent com un dels grans reptes de la indústria actual, raó per la qual ha apostat per "fer els deures i comunicar que els hem fet", amb l'objectiu, ha dit, de recuperar i estendre de nou l'orgull industrial.