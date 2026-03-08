Hereu defensa "relocalizar l'activitat productiva" per aconseguir autonomia estratègica en la UE

Ricardo Rubio - Europa Press
Aposta per preservar la "llarga relació comercial i d'inversió directa" amb EUA
BARCELONA, 8 març (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha apostat per "relocalizar l'activitat productiva" per aconseguir autonomia estratègica en la UE, i ha assegurat que això també inclou a Xina.
"Després de dècades en les quals era bastant indiferent on podies deslocalitzar, una de les grans lliçons després de la crisi del 2008, la pandèmia i la guerra d'Ucraïna és que hem de guanyar en autonomia estratègica oberta. Això inclou a Xina", ha afirmat en una entrevista aquest diumenge a l'Ara recollida per Europa Press.
Quant a la guerra d'Iran, el ministre ha assenyalat que les afectacions econòmiques dependran de la durada del conflicte, i ha destacat que, a nivell energètic, "l'economia espanyola té algunes fonts més diversificades, la qual cosa demostra que l'aposta per les renovables també té a veure amb la resiliència".
"De moment, ho estem seguint i, si es perllonga, haurem de desenvolupar amb plenitud plans de contingència i suport als sectors que puguin tenir problemes", ha detallat Hereu.
Ha indicat que els sectors més fràgils són els relacionats amb la indústria electrointensiva, amb un ús intensiu d'acer i coure, i els que tenen "molts processos de química", i ha afegit que també podria veure's afectat el sector de l'automoció, perquè és una indústria molt globalitzada.
RELACIÓ AMB EUA
El ministre ha assenyalat que Espanya té una "llarga relació comercial i d'inversió directa" amb Estats Units, i ha afegit que el Govern central la vol preservar, després del que ha agregat que no serà per Espanya que es deteriori aquesta relació.
Sobre les dades de turisme, el ministre ha negat que s'hagi tocat sostre, i ha assegurat que a l'estiu "ja s'ha arribat en molts llocs a un límit tècnic i ara s'està creixent molt més en mesos com a març, abril, octubre i novembre".