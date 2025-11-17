Hereu defensa "posar les persones al centre" per a una sostenibilitat econòmica del turisme

BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha defensat que "posar les persones al centre és bàsic per a la sostenibilitat econòmica" del model turístic.
Ho ha dit aquest dilluns en la inauguració del Fòrum Barcelona, en la qual també han participat el president de la Generalitat, Salvador Illa; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president de Grupo Hotusa, Amancio López.
"És evident que Barcelona ha de continuar creixent, però d'una manera cada vegada més centrada en la qualitat", ha assenyalat Hereu, per la qual cosa ha insistit en la necessitat de millors aeroports i més ben connectats per atreure un turisme que aporti més qualitat.
Ha explicat que, segons les estadístiques, el 1950 els desplaçaments internacionals respecte a la població mundial eren de l'1%, mentre que d'aquí a quatre anys, les previsions parlen d'un 23%: "El món es mou per mil motius i es continuarà movent".
A causa d'aquest moviment, ha dit, la població del món ha augmentat però "la gran revolució que hi ha hagut i que hi està havent és la de la urbanització del món", per la qual cosa ha destacat la importància de parlar de manera conjunta de turisme i desenvolupament urbà.
En aquest sentit, ha remarcat que el turisme influeix en tota la societat i ha assenyalat que a l'impacte econòmic ara se sap que l'acompanya un impacte social, urbà, cultural, per la qual cosa ha assegurat que la governança "ja no pot ser només de representants del món econòmic, sinó que s'ha d'expandir a tota la societat".
Així mateix ha celebrat l'espai de debat sobre el turisme que proporciona el Fòrum perquè, a parer seu, és necessari, i ha assegurat que el Govern central en vol formar part: "Des de sempre Barcelona ha avançat els debats que després, i ara ja veig, a tot Espanya i a tot Europa".
PISOS TURÍSTICS A BARCELONA
Collboni ha celebrat l'organització del fòrum, ja que ha dit que cal "teoritzar sobre el model turístic" amb la finalitat de transformar-lo i prendre decisions.
Ha recordat que a Barcelona s'han pres algunes d'aquestes decisions en els últims anys, i ha posat d'exemple que a partir del 2028 l'Ajuntament no renovarà cap llicència de pis turístic per impulsar l'accessibilitat a l'habitatge dels ciutadans i evitar les externalitats negatives d'aquests negocis.
L'alcalde ha assenyalat la necessitat d'actuar sobre l'oferta i la demanda, i ha dit que la capacitat de la ciutat per acollir turistes és limitada, per la qual cosa l'oferta s'ha de limitar.
Sobre la demanda, ha subratllat que el consistori treballa perquè "la transformació el model turístic corri en paral·lel a la transformació de la ciutat" i ha explicat que el mix turístic ideal és que un terç sigui d'oci; un terç, cultural, i un terç, de negocis.
AMANCIO LÓPEZ
López ha assenyalat que la història del turisme a Europa, Espanya i Catalunya és, a parer seu, una història d'èxit, i ha remarcat que Barcelona és el cas més clar "perquè s'ha situat en pocs anys com una de les ciutats més desitjades del món", gràcies a les seves infraestructures, història i cultura, seguretat, i altres infraestructures intangibles com el món de l'esport.
Així i tot, ha destacat alguns dels reptes que a parer seu té la ciutat, com la necessitat de l'ampliació de l'aeroport per atreure turistes intercontinentals de més alt nivell ja que, a parer seu, ser la ciutat més ben connectada amb les destinacions d'Europa provoca atreure "un turisme que produeix turismofòbia".
A més a més, ha afirmat que com a empresari no està a favor d'"aquests impostos que porten el nom de taxes i que van creixent cada any" i ha dit que, en les seves paraules, cap país penalitza el seu motor d'èxit, com és en aquest cas el turisme.