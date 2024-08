Hereu defensa l'arribada "ordenada" d'immigrants a Espanya i rebutja la irregular

No veu "rectificació" en les paraules de Sánchez sobre l'expulsió de migrants irregulars



BARCELONA, 30 ago. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha defensat l'arribada "ordenada i planificada" d'immigrants a Espanya i ha rebutjat la immigració irregular que, en les seves paraules, moltes vegades està gestionada per grups delictius al marge de la llei.

Així ho ha declarat als mitjans aquest divendres abans de visitar l'empresa cárnica Noel Alimentària, que s'ha beneficiat de la primera convocatòria del Perte Agro.

Segons Hereu, tots els sectors productius demanen al Govern "poder tenir major força laboral", per la qual cosa ha assegurat que Espanya necessita de la immigració des del punt de vista econòmic i social.

"És un procés en el qual, de manera clara, nosaltres recolzem processos ordenats, acordats amb els països d'origen de la immigració", i ha dit que la visita del president, Pedro Sánchez, a diferents països africans vol reforçar aquesta estratègia.

Al seu judici, això contrasta amb l'estratègia que "intentar convertir la immigració en un problema, quan no ho és quan està ben gestionat".

CRÍTIQUES AL PP

Hereu ha criticat que no entén la postura del Partit Popular, "que compra absolutament el marc de l'extrema dreta en afrontar la immigració com un gran problema irresoluble", i ha apostat per gestionar-la col·lectivament a través de l'acord entre governs.

"Des de sempre hem dit que la immigració irregular, que moltes vegades està gestionada per grups delictius al marge de la llei, és alguna cosa a combatre, alguna cosa a evitar, perquè justament és allí on es vulneren tots els drets humans", ha dit.

En aquest sentit, ha apuntat que "no hi ha hagut cap rectificació" en el discurs de la immigració il·legal, en referència a les crítiques del PP que Sánchez ha canviat de discurs en defensar a Dakar (Senegal) que l'expulsió de migrants irregulars trasllada un missatge desincentivador, textualment.