Hereu defensa dos grans premis de Fórmula 1 a Espanya i descarta una "guerra" entre Madrid i Barcelona

MADRID, 25 gen. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha destacat que el departament que dirigeix aspira a tenir dos "magnífics" grans premis de Fórmula 1 a Espanya, en concret, a Madrid i Montmeló del Vallès (Barcelona).

Hereu ha descartat que hi hagi una "guerra" entre Madrid i Barcelona a causa de la Fórmula 1, alhora que ha recalcat el seu paper, que és el de "ministre d'Indústria de Turisme de tot Espanya", després de deixar enrere el seu càrrec com a alcalde de la capital catalana.

"Jo celebro sempre quan a qualsevol poble, ciutat, comunitat autònoma o regió, hi ha un èxit, que és el de tot Espanya, perquè tot suma", ha afirmat.

Sobre l'interès del Govern central perquè concorrin a Espanya dos grans premis, Hereu ha destacat que tenen "dos anys per anar preparant el gran premi a Madrid i per anar parlant amb la Federació Internacional per també defensar l'altre gran projecte que té una llarga trajectòria" --referint-se a Barcelona--.

"Jo estic segur que és fàcil", ha afirmat Hereu, en considerar que per ell "això mai no és un joc de suma zero, sinó que es tracta de tenir molts projectes i tots sumen".

Madrid organitzarà el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 des del 2026 fins al 2035, per la qual cosa el Mundial de la competició més important de l'automobilisme torna a la capital espanyola més de 40 anys després.