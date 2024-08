Hereu defensa "diversificar" el turisme i aplaudeix els 97.000 llocs de feina creats al juliol en el sector

Assegura que esdeveniments com la Copa Amèrica ajuden a "accelerar les transformacions" de ciutats



El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha defensat "diversificar, desconcentrar" i desestacionalitzar el turisme a Espanya, i ha aplaudit que en el mes de juliol s'hagin creat 97.000 llocs de feina vinculats al sector, segons les seves dades.

En declaracions aquest dijous abans d'assistir a la regata preliminar de la Copa Amèrica de Vela a Barcelona, ha assegurat que aquest esdeveniment és una oportunitat i genera "valor afegit".

"Que ens vingui gent d'altres continents, com aquest esdeveniment suposa, doncs és evident que ens permet atreure un turisme que valora la nostra cultura, que valora la nostra hospitalitat, que valora la nostra gastronomia, que valora, per exemple, el turisme urbà de Barcelona", ha afirmat el ministre en ser preguntat per si aposta pel turisme de luxe.

Ha destacat que aquest tipus d'esdeveniment ajuden a accelerar les transformacions de les ciutats, i ha sostingut que la Copa Amèrica de Vela és un gran èxit, ja que permet que es pugui visitar un "renovat port olímpic", així com zones del Port Vell, i que s'impulsi l'economia blava, en les seves paraules.

Hereu ha assegurat que "la sostenibilitat social, mediambiental i econòmica del model és la manera, l'únic camí" perquè Espanya mantingui el lideratge en el sector turístic, i ha afegit que el Govern central es fixa menys en les xifres de visitants i més en els ingressos que generen.

"L'aposta per la qualitat és l'únic camí que tenim per seguir desenvolupant aquesta indústria en la qual vull recordar que som líders gràcies a l'esforç de molts sectors", ha insistit el ministre.

'TURISMOFÒBIA'

Preguntat pel fenomen de la 'turismofòbia', ha respost que és un fet que "en alguns punts es pot donar i s'ha de gestionar", a través de desconcentrar, diversificar i generar valor afegit en el sector, ha reiterat.

També ha assenyalat que "s'està desenvolupant un estiu en plena normalitat" malgrat aquest fenomen, i ha apostat per gestionar l'oferta turística en llocs d'hiperconcentración --textualment-- de turisme.