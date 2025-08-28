Hereu defensa "diversificar els mercats per no dependre només de l'acord comercial amb els EUA"

Lamenta que l'acord aranzelari "no és el millor" però permet treballar amb certeses
LLEIDA, 28 ago. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha defensat que Espanya ha de "diversificar els mercats per no dependre només de l'acord comercial amb els Estats Units", en al·lusió a l'acord aranzelari tancat per la UE.
En declaracions aquest dijous després de visitar la planta avícola d'Avidel a Lleida, el ministre ha assegurat que els Estats Units són un "gran soci", però ha assenyalat que s'ha de diversificar cap a mercats com Mercosur i el mercat asiàtic, així com intensificar el mercat interior europeu.
Hereu ha lamentat que l'acord aranzelari "no és el millor", però ha assegurat que ara ja està tancat i es pot treballar a partir de certeses.
Ha recordat que el govern espanyol va anunciar una inversió de 14.000 milions d'euros en "polítiques de defensa de les estructures productives a Espanya i també per al rellançament comercial" per fer front als aranzels.
REUNIONS AMB SECTORS
El ministre ha detallat que aquest dimecres va haver-hi reunions amb el sector agrari, químic, farmacèutic i del plàstic, i el dimarts amb el sector siderúrgic i de l'automoció, i ha destacat que els ministeris d'Economia, Indústria i Agricultura estan fent seguiment del Pla de Resposta i Rellançament Comercial, per pal·liar l'efecte dels aranzels.
Ha insistit que estan treballant amb els sectors, a nivell de producte i a nivell d'empresa, però ha assenyalat que "l'efecte sobre el teixit industrial espanyol és limitat, perquè el pes de les exportacions té els seus límits".