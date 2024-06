Hereu defensa "una aposta radical" per la sostenibilitat i la diversificació del turisme

Afirma que aquest sector és una gran oportunitat però "exigeix gestionar i governar"



LA SEU D'URGELL (LLEIDA), 14 juny (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha defensat "fer una aposta radical" per la sostenibilitat del model turístic, que generi repartiment de beneficis a nivell territorial i a nivell social amb millors condicions laborals i millors salaris, a més de diversificar el model i repartir el turisme, ha dit, per tot el país.

Així s'ha expressat aquest divendres en la segona jornada de la 35a Trobada Empresarial al Pirineu a la Seu d'Urgell (Lleida), en què també ha reivindicat la sostenibilitat ambiental i el decreixement de "la petjada ambiental" del turisme.

En aquest sentit, ha afirmat que el turisme és una gran oportunitat per als Pirineus i per al país, però que exigeix "gestionar i governar", i ha celebrat la xifra de creixement de despesa dels turistes a Espanya del 22% en els quatre primers mesos de l'any respecte a l'any passat.

EL MODEL EUROPEU

Així mateix, Hereu ha posat en valor el model social europeu, un model que ha considerat "fonamental continuar preservant" per maximitzar el poder transformador de la indústria espanyola.

"En un moment en el qual ens juguem moltes coses, està a les nostres mans aconseguir-ho i continuar preservant els enormes valors que aquesta Europa que tant estimem ha comportat durant tantes dècades", ha sostingut.

D'altra banda, ha defensat la reindustrialització i la relocalització de l'activitat productiva a Catalunya, la resta d'Espanya i Europa: "Hi ha un canvi de paradigma que no nega per res la globalització, però que la matisa cap a una globalització regionalitzada".

"La indústria vol dir més innovació, vol dir fixar l'activitat al territori, vol dir salaris més dignes, vol dir més capacitat d'exportació. Per tant, els valors de la indústria és que genera una societat més estable i més cohesionada", ha assegurat el ministre que, per aquests motius, ha defensat l'aposta per la inversió en indústria.

XINA: "NO CREC EN GUERRES COMERCIALS"

En unes declaracions als periodistes després de la conferència, i preguntat per una possible imposició d'aranzels de la Xina en el sector porcí en resposta als aranzels a la importació de vehicles elèctrics a la UE, Hereu ha afirmat: "Jo no crec en guerres comercials".

"Sí que crec que Europa ha de defensar el seu model d'industrialització i reindustrialització, i sí que crec que s'ha d'actuar amb igualtat d'oportunitats i que les regles del joc han de ser iguals perquè Europa pugui competir en igualtat de condicions", ha afegit.

Així mateix, ha afirmat que la indústria agroalimentària de Lleida "ha de poder estar ben tranquil·la perquè la seva competitivitat no s'ha basat mai en subvencions de l'Estat".