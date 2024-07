Hereu critica els nous conservadors europeus com a "adversaris" de la justícia social

Reivindica els barris de Barcelona com a "escola d'integració des de la diversitat"



El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha assenyalat aquest dissabte els nous partits conservadors de tota Europa per ser "adversaris" de la justícia social, i ha reivindicat textualment els socialistes catalans i de tota Espanya com una ofensiva davant la desesperança i la por que alimenta el populisme.

Així s'ha expressat durant el congrés de la federació del PSC de Barcelona, durant el qual es renova aquest cap de setmana la direcció.

Hereu ha criticat el primer ministre d'Hongria, Viktor Orbán, per visitar el president de Rússia, Vladímir Putin, "un dictador que està massacrant un país d'Europa com és Ucraïna".

El ministre ha assegurat que els nous corrents conservadors banalitzen les banderes que, al seu parer, haurien d'unir els ciutadans, i ha defensat precisament els barris de la capital catalana com "la millor escola de diversitat" i com un laboratori d'integració des de la diversitat.

POSAR LA MIRADA A BARCELONA

Després del primer any d'Alcaldia del PSC a Barcelona, el també exalcalde ha dit que l'actual, Jaume Collboni, és un "coet que puja i posa Barcelona al seu lloc", i ha afegit textualment que els socialistes formen un partit resilient i amb vocació de servir la realitat.

Augura que en els pròxims anys "venen moments complexos" i desitja que, amb l'Ajuntament i el Govern d'Espanya, hi hagi altres comunitats autònomes i països europeus governats per la socialdemocràcia.

Per això, ha demanat un PSC fort a la capital catalana al servei de la "Barcelona motor, del motor de Barcelona", que té, diu, la responsabilitat d'impulsar polítiques progressistes que serveixin com a referent per a altres punts d'Espanya i d'Europa.

"Contra les dretes, nacionalismes i populismes, és estratègic que Barcelona es reforci", i ha posat el Govern central com a exemple d'executiu que prioritza l'ocupació, els drets i la convivència.