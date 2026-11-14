Hereu critica que "Derribos Feijóo" vulgui eliminar els ministeris d'Habitatge i Igualtat

Illa critica les suposades reunions del PP amb Koldo "per comprar testimonis i dir mentides"
TERRASSA (BARCELONA), 13 (EUROPA PRESS)
El ministre d'Indústria i candidat del PSC per Barcelona a les eleccions generals, Jordi Hereu, ha qualificat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "Derribos Feijóo", per la seva voluntat de reduir ministeris en un eventual Govern que presideixi, eliminant el d'Habitatge i el d'Igualtat.
Ho ha dit aquest divendres en un míting a Terrassa (Barcelona), al costat del president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa; els números 5 i 6 de la candidatura per Barcelona, Paco Aranda i Rosa Sanz, i l'alcaldable del partit a Terrassa, Javier Garcia.
"Aquest senyor converteix la 'reconstrucció nacional' en 'Derribos Feijóo", ha dit Hereu, citant el lema de campanya popular, i ha reivindicat que, davant d'aquesta aposta, el Govern liderat pel PSOE ha desplegat aquests últims anys una veritable aposta per l'habitatge, amb recursos i legislació.
El líder del PP va explicar aquest divendres que, si aconsegueix formar Govern després de les eleccions generals del 29 de novembre, no disposarà d'un Ministeri d'Habitatge, i que les polítiques d'aquest àmbit s'enquadraran en una vicepresidència estratègica.
Hereu ha assegurat que el PP i Vox, encara que ho intentin dissimular, ja no poden amagar ni la motoserra ni les seves ganes de privatitzar-ho tot, i aquesta crítica a eliminar Habitatge l'ha estès a la voluntat d'eliminar la cartera d'Igualtat: "Quan se li pregunta, no li costa ni dos segons respondre. Això no és cap broma".
DEFENSA ELS SINDICATS
Davant d'aquesta proposta, el candidat ha cridat a votar socialista, perquè és gràcies al moviment dels obrers i els treballadors, del sindicalisme i del treball als parlaments que s'han assolit avenços.
Per això, ha lamentat que des de la dreta s'hagi qualificat els representants dels treballadors d'escombraries sindicals: "Escombraries? Escombraries? Doncs els derrotarem" a l'elecció del 29N, que és la mare de tots els combats democràtics, ha sostingut.
SALVADOR ILLA
Illa, en la línia d'Hereu, ha criticat les propostes de la dreta en habitatge, perquè assegura que, davant les fallades del mercat, no serveix la llei de l'oferta i la demanda, sinó regular, i que la vaga general de dimecres passat és "un clam de la ciutadania" en aquest sentit.
Ha reconegut que és un problema social malgrat que l'economia va bé, i que els socialistes l'atendran: "Parlem de 'La força de la gent'. Perquè demanem a la gent, a la gent normal, que prengui part d'aquesta campanya. Ens importa la gent. I què ens demana la gent? Habitatge".
DEMANA RESPECTE A LA VERITAT
El líder dels socialistes catalans ha demanat a la dreta una campanya basada en el respecte als ciutadans, als adversaris, a les regles del joc i a la veritat, i en aquest sentit, ha apuntat als presumptes pagaments i reunions del PP amb els representants legals de Koldo García, cosa que no s'ha de passar per alt.
"El PP s'ha reunit, l'advocat d'aquest partit, amb els advocats d'excompanys nostres, i han ofert diners per comprar testimonis i dir mentides. Quin respecte tenen per la veritat?", ha preguntat.
Aquestes pràctiques les ha emmarcat en l'autoritarisme que creu que representen PP i Vox, i que augura que implementaran si arriben al Govern: "A Castella i Lleó comencen a dir que no donaran ajudes a creadors que facin obres culturals que no s'avinguin amb la seva forma de pensar. Retallada de drets, autoritarisme".
ARANDA I SANZ
El candidat per Barcelona Paco Aranda, cinquè a la llista del PSC, ha emfatitzat que les generals són unes eleccions per a una època: "O Sánchez o Feijóo i Abascal. O Hereu o Figaredo", i que estan en joc les pensions, els lloguers assequibles i els drets de les dones, entre altres qüestions.
La número 6 per Barcelona, Rosa Sanz, ha reivindicat les polítiques feministes del Govern Sánchez, que veu amenaçades per PP i Vox, i també l'augment de l'SMI, que ha beneficiat professions més feminitzades, on els salaris són més baixos: "Per això importa qui governa i quines mesures es prenen".
JAVIER GARCIA
I el candidat a l'alcaldia de Terrassa el 2027, Javier Garcia, ha destacat les mesures d'habitatge socialistes a nivell estatal, i ha assenyalat la "hipocresia" de Junts, que va tombar els decrets d'habitatge al Congrés dels Diputats, però que a Terrassa, on forma part del govern municipal que encapçala Tot per Terrassa, sí que aplica, ha assegurat.
"El recàrrec en l'IBI a habitatges desocupats o turístics són mesures que l'ajuntament aplicarà gràcies al Govern socialista d'Espanya, malgrat el vot en contra de Junts. Aquesta és la hipocresia de la dreta contra la qual hem de lluitar el 29N", ha manifestat.