Hereu crida a enfortir el model industrial europeu per "defensar aquesta Europa"

El Govern central destina 86 milions a 13 projectes del Perte de descarbonització

BARCELONA, 18 nov. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha cridat a enfortir el model industrial europeu per "defensar aquesta Europa", i així, en les seves paraules, defensar el model social de llibertats i de cohesió social.

Ho ha dit aquest dilluns en l'obertura del Congrés Eurecat, en què també ha participat el president d'Eurecat, Daniel Altimiras, i en el marc de les votacions per nomenar la nova Comissió Europea (CE).

"Això passa per la reindustrialització, l'impuls industrial, el redescobriment d'un model productiu potent", ha dit el ministre, i ha afegit la necessitat d'enfortir les bases productives d'Europa per motius econòmics i d'autonomia estratègica.

Hereu ha subratllat que Europa no s'ha de "distreure gaire" per tenir una nova CE, ja que necessita, segons ell, un nou govern per a un moment que ha definit com un dels més decisius.

Ha assenyalat que Europa té "amenaces internes i molta gent al món que vol afeblir el projecte europeu, a banda i banda de l'Atlàntic i Àsia".

El ministre ha assenyalat la innovació com un factor clau per generar noves solucions als reptes, ja que si no es millora, no s'assoliran aquestes solucions i no es podrà generar productivitat ni enfortir la indústria.

PERTE

Hereu ha anunciat que el ministeri que lidera ha aprovat provisionalment 13 nous projectes de la convocatòria de la línia 1 del Perte de descarbonització industrial, amb ajuts per un valor de 86 milions d'euros.

La paperera aragonesa Saica és l'empresa que rebrà una subvenció més gran, amb 31,3 milions per descarbonitzar el procés de fabricació de paper reciclat a la seva fàbrica d'El Burgo de Ebro (Saragossa), mentre que Mercedes Benz rebrà 13,8 milions i Industrias Lácteas Asturianas, 4,7 milions.

A Catalunya, Borges rebrà 5,4 milions per a un nou sistema de cogeneració d'energia amb biomassa a la seva planta de Tàrrega (Lleida), i Cementos Molins, 5,7 milions per descarbonitzar la seva planta de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona).

EURECAT

Hereu ha lloat la feina d'Eurecat, que ha definit com el "gran exemple d'una cosa molt difícil, que és la suma que multiplica esforços".

"Europa us necessita. El que representeu és la cinquena essència d'un dels reptes que tenim a Europa" ha dit, en referència a la necessitat d'impulsar la innovació.

El ministre ha demanat a Eurecat o els empresaris del sector que impulsin l'expansió, consolidació i recerca de l'eficiència, i ha subratllat que "a Catalunya li toca liderar la reindustrialització a Espanya".

ALTIMIRAS

El director d'Eurecat ha destacat la necessitat de reindustrialitzar i enfortir la indústria catalana "per generar més valor".

Ha dit que reindustrialitzar "ha de ser la prioritat absoluta, urgent i mantinguda en el temps perquè sigui eficient" i ha celebrat que el teixit innovador català és potent.

Altimiras ha assenyalat que aquesta reindustrialització requereix inversió directa per part de les empreses, tot i que també indirecta en infraestructures de tecnologia i en l'aposta i l'ús de les noves tecnologies.