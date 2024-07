Hereu crida a "connectar innovació i indústria" perquè Europa competeixi amb la Xina i els EUA

VILADECANS (BARCELONA), 1 jul. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha apostat per "connectar innovació i indústria" perquè Europa pugui competir i --textualment-- guanyar la cursa a altres zones industrialitzades del món, entre les quals ha esmentat la Xina i els Estats Units (EUA).

"Aquesta batalla l'hem de guanyar, no hi ha un pla B", ha advertit aquest dilluns durant la seva intervenció en el Congrés Nacional de Clústers, organitzat per la Federació Nacional d'Agrupacions Empresarials Innovadores i Clústers a Viladecans (Barcelona) i Enisa.

El ministre ha expressat el seu compromís amb els clústers espanyols, els quals ha instat a caminar plegats, en les seves paraules, i ha afirmat: "Després dels Next Generation, hi ha vida".