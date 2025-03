Hereu creu que sense base industrial no es pot reforçar el projecte polític europeu

CASTELLBISBAL (BARCELONA), 14 (EUROPA PRESS)

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha assenyalat que sense una base industrial no es pot reforçar el projecte polític europeu.

Ho ha dit aquest divendres en una roda de premsa amb el vicepresident executiu de la Comissió Europea (CE) Stéphane Séjourné, el conseller Miquel Sàmper i el president de Celsa, Rafael Villaseca, després de visitar la planta de l'empresa a Castellbisbal (Barcelona), en la qual ha agraït el suport que Séjourné ha mostrat a la indústria espanyola.

"No hi haurà reforçament del projecte polític, social, democràtic d'Europa si no reforcem la base industrial europea", ha insistit, i ha afegit que la metodologia per aconseguir-ho és la suma d'esforços de tots els nivells d'administració.