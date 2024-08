Hereu creu que Barcelona té "potencial" per atreure esdeveniments internacionals com la Copa Amèrica

Aposta pel turisme sostenible i recorda l'impacte econòmic de l'esdeveniment esportiu



BARCELONA, 29 ago. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha dit que Barcelona té un "enorme potencial" per atreure esdeveniments de rellevància internacional, i ho ha exemplificat amb la celebració de la Copa Amèrica de Vela a la ciutat.

Ho ha dit aquest dijous en l'acte institucional de benvinguda de la Copa Amèrica en el Museu Marítim de Barcelona, al que han assistit el Rei Felip VI; el president de la Generalitat, Salvador Illa; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i el ceo i la vice-presidenta de l'America's Cup Events Barcelona (ACE Barcelona), Grant Dalton i Aurora Catà.

Ha dit que la Copa Amèrica va a tornar a posar a Barcelona en el "focus internacional", tant a nivell esportiu com a turístic, i ha subratllat la voluntat del Govern per potenciar un turisme sostenible i respectuós amb el medi ambient.

El ministre ha recordat la gran aportació i l'impacte econòmic de la competició, la qual cosa demostra el "gran efecte tractor" que aquests esdeveniments tenen en l'economia espanyola.

COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA

Per a Hereu, la celebració d'aquesta competició i d'altres esdeveniments esportius com la sortida de la Volta a Barcelona demostren que la col·laboració entre les administracions i les entitats de la societat civil fan que Catalunya i Espanya siguin "imparables", per la qual cosa ha advocat per treballar junts.

Ha celebrat que Espanya és un país amb una "gran tradició pesquera" i que amb l'esdeveniment esportiu Barcelona ha tornat a demostrar que està oberta al mar.