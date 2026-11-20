Diu que Puigdemont pagarà per la seva entrevista i recorda que han "cremat" a Sánchez per l'amnistia
GRANOLLERS (BARCELONA), 20 (EUROPA PRESS)
El ministre d'Indústria i candidat del PSC a les eleccions generals per Barcelona, Jordi Hereu, ha contraposat l'actitud del president i candidat a la reelecció del PSOE, Pedro Sánchez, al debat cara a cara i la seva capacitat de demanar perdó si és necessari, enfront de l'actitud del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, i la seva "capacitat de mentida permanent".
Així s'ha expressat en un míting aquest divendres a Granollers (Barcelona), al costat dels nombres 9 i 10 de la candidatura socialista, Arnau Ramírez i Andrea Canelo, i l'alcaldessa de Granollers, la socialista Alba Barnusell.
Hereu ha afegit que, de totes les dimensions que se li coneixen a Sánchez, ell se sent orgullós i prefereix a un president que "si és necessari, sap demanar perdó, admetre els errors" i posar l'energia a solucionar els reptes i problemes a l'alternativa que ofereix Feijóo.
"Així com un veu les qualitats del nostre president, també veu el rostre de la capacitat de mentida permanent, d'encarnar tot ho contrario als valors que nosaltres defensem, de qui opta a ser la nostra alternativa", que no té escrúpols i que només sap intentar destruir a l'adversari, ha afirmat.
I ha demanat als electors que es fixin en el minut d'or de Sánchez: "Per favor, abans d'anar a votar, poseu-vos aquest minut", perquè, segons ell, la reflexió sobre els adversaris, PP i Vox, representats en Donald Trump, Javier Milei o Benjamin Netanyahu enfront dels valors socialistes, és clau per decidir el vot.
LA CARA DE NOGUERAS, "UN POEMA"
Hereu ha tornat a cridar la mobilització per frenar la dreta, i ha lamentat que els companys de viatge a la seva esquerra s'hagin despistat i dividit, però també l'actitud de Junts i, en concret, l'entrevista del seu líder, Carles Puigdemont, a 'El Mundo': "Junts, desgraciadament, pagarà el que ahir van fer".
"Solament veure ahir la cara de la seva candidata era un poema", perquè segons Hereu, posicionar-se al costat del PP i a Vox és ferir el cor i el cap de molts catalanistes.
Ha recordat als 'juntaires' l'aposta del Govern de Pedro Sánchez per la convivència a Catalunya: "A Pedro Sánchez l'han cremat moltes vegades al carrer Ferraz per l'amnistia", i els ha retret que, més enllà del resultat, a la història quedarà que han fallat, perquè s'han posicionat en el bloc dels quals no respecten Catalunya.
I ha sostingut que el PSC és l'única força política capaç de frenar PP i Vox, i que sent que tenen aquesta responsabilitat "per absència d'alguns i per irresponsabilitat d'uns altres", en referència als partits a la seva esquerra i a Junts, respectivament.
RAMÍREZ: MÉS "CANYA" A FEIJÓO
El candidat Arnau Ramírez s'ha referit també al debat cara a cara, i encara que ha admès que li hagués agradat "una mica més de canya a Feijóo", es tracta ara de seduir als indecisos perquè escullin entre els socialistes o al PP, que va de la mà de Vox i de Núcleo Nacional, ha afirmat.
"Vam veure a un president que no baixa al fang, educat, propositiu, sobretot parlant-li a la gent; i a un candidat al no-res parlant-se a sí mateix, al seu partit, perquè li deixin mitja hora més de lideratge, sense projecte, maleducat i interrompent tota l'estona", ha dit.
CANELO CRITICA EL 'GARRAPATEROS' D'AYUSO
Andrea Canelo ha fet una defensa de la immigració, i ha criticat les paraules de la líder del PP Cayetana Álvarez de Toledo sobre el treball dels immigrants perquè els espanyols tinguin bebès; i li ha acusat de voler que les dones tornin a estar "tancades a casa" i no treballin.
I s'ha referit també a les paraules de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Ayuso, parlant de 'garrapateros' respecte a l'Andalusia dels governs socialistes: "Hi ha més dignitat en aquestes maletes de cartró extremenyes i andaluses que en tota la supèrbia dels quals avui s'atreveixen a menysprear-les", li ha replicat.
BARNUSELL: "NO A LA GUERRA"
L'alcaldessa Barnusell ha centrat la seva intervenció en la defensa de la cultura i del català, advertint que l'arribada de la dreta al Govern suposaria la tornada de la censura, i també ha fet una defensa de la política internacional del Govern de Sánchez: "No a la guerra, sí a la pau, i no al genocidi del poble palestí".
Recordant a Federico García Lorca, ha explicat que va ser assassinat pel franquisme per ser d'esquerres, per la seva defensa de la cultura i el coneixement i per la seva homosexualitat, drets que veu en risc: "Desgraciadament, avui, tants anys després, hem de seguir defensant i reivindicant aquestes mateixes llibertats".