BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i candidat del PSC per Barcelona a les eleccions generals, Jordi Hereu, ha celebrat que l'expresident de la Generalitat i president de Junts, Carles Puigdemont, pugui tornar a Catalunya després que se l'apliqués la llei d'amnistia, però ha afirmat que no es tracta d'una derrota d'Espanya, sinó d'una "victòria de tots".
"Nosaltres no hem demanat a ningú que deixi de ser independentista. Si d'aquí pocs dies pot passejar lliurement per Catalunya, defensar les seves idees, i ara ja no serà necessari que doni mítings per plasma, doncs per mi és una victòria de tots", ha afirmat en una entrevista aquest dimecres a La2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Hereu li ha desitjat el millor, i ha afirmat que serà positiu per ell trobar la nova realitat de Catalunya quan torni: "Espero que s'adapti", ha dit, perquè creu que hi ha moltes coses que han canviat i que haurà de constatar.
"Prefereixo una Catalunya que parli d'habitatge, de Rodalies, d'infraestructures, de com fem créixer l'estat del benestar, que no tornar a una època en la qual només parlàvem de quatre coses essencials i es va abandonar tota l'agenda de les coses dels catalans", ha sostingut.
Ha augurat que un govern de PP i Vox portaria Catalunya a una deriva que, segons ell, no és gens productiva: "El nacionalisme espanyol centralitzador, al costat de gent que té ganes d'anar-se'n d'Espanya, això es retroalimenta sempre".
LA DRETA HA "DIMITIT DE LES SEVES CONVICCIONS"
Hereu ha alertat que el 29N és una elecció entre dos models oposats de veure Espanya, i ha sostingut que hi ha sectors del PP que qüestionen alguns preceptes de la Constitució, especialment aquells relacionats amb les polítiques socials i al model territorial.
"Parlar d'estat social i democràtic de dret, això, la nova dreta no ho accepta de cap manera. No només Vox, molts sectors del PP no ho accepten. Els molesta poderosament que diguem regions i nacionalitats, que és una forma de dir nació de nacions", ha expressat.
També ha lamentat que la dreta tradicional a Espanya hagi "dimitit de les seves conviccions" i deixat de defensar l'humanisme social europeu i hagi adoptat el llenguatge i les estratègies de l'extrema dreta.
FELIPE GONZÁLEZ "FORMA PART DEL PASSAT"
Preguntat per si l'expresident del Govern central Felipe González l'ha decebut, ha respost que li dol que no sigui capaç d'entendre que la vida continua, i ha dit que "forma part del passat".
"Que tots els seus ministres estiguin amb el projecte, que tots els ministres del govern de Zapatero... hi ha una enorme majoria. Ell sabrà per què ha abandonat el que era la seva família política", ha afirmat.