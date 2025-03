Hereu celebra l'"onada transformadora" de Barcelona amb la reforma del recinte Montjuïc

BARCELONA 17 març (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha celebrat la "nova onada transformadora" de Barcelona amb la reforma del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.

Així ho ha dit aquest dilluns en la presentació dels guanyadors del concurs internacional per a la remodelació del recinte de Montjuïc --2029 Artefacto, Umbracle i L'Avantsala de la Fira--, juntament amb l'alcalde Jaume Collboni, la consellera d'Economia, Alícia Romero; el president de Fira, Pau Relat; el director general, Constantí Serrallonga, i l'arquitecta en cap de l'Ajuntament, Maria Buhigas.

Hereu ha assenyalat que la presentació és un "gran dia per a Barcelona, per a Catalunya, per a Espanya i per a Europa", i ha posat en valor el suport del Govern central al projecte i a la col·laboració entre administracions.