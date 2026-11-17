BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i candidat del PSC per Barcelona a les eleccions generals, Jordi Hereu, ha assegurat aquest dilluns que el PSOE no se sent "gens" responsable del creixement de l'extrema dreta, ja que ho atribueix a un fenomen global, i ha afirmat que s'està obligat a guanyar-la democràticament.
"Som l'esquerra de la proximitat, dels que som en el dia a dia. I, des de la proximitat, ens fem càrrec de les pors, les inseguretats, els problemes que té la gent. Només des de la proximitat pots derrotar qui ve amb moltes mentides. No venen a solucionar els problemes, ells viuen dels problemes", ha dit en una entrevista a l''Ara' recollida per Europa Press.
Ha avisat que les eleccions generals del 29 de novembre van "d'un govern d'Alberto Núñez Feijóo amb Santiago Abascal de vicepresident i un govern de Pedro Sánchez" i ha demanat responsabilitat a la ciutadania per fer un vot decisiu.
"Catalunya parlarà ara alt i més clar que mai. I, si ho fa, determinarà la victòria progressista a Espanya", ha subratllat.
Sobre habitatge, ha afirmat que els socialistes defensen una construcció més elevada d'habitatge, per incorporar-lo al parc públic, "cosa que ens distancia d'un altre tipus d'esquerra".