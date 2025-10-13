Hereu assegura que l'activitat empresarial és "clau" per mantenir els nivells de benestar

Diu que el Govern "ha estat i està al costat de les empreses"
TERRASSA (BARCELONA), 13 (EUROPA PRESS)
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha assegurat que l'activitat empresarial és "un treball compartit i una responsabilitat clau per mantenir els nivells de benestar", aquest dilluns en la 30 Nit de l'Empresa de Cecot.
També han intervingut el president del Parlament, Josep Rull; el conseller Miquel Sàmper; l'alcalde de Terrassa (Barcelona), Jordi Ballart; el president de Cecot, Xavier Panés; la presidenta del Cercle Cecot de Joves Empresaris, Marta Raventós, i president d'honor de la Fageda, Cristóbal Colón.
També hi han sigut la consellera Eva Menor; els ex-presidents Artur Mas i Pere Aragonès; el president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell; el delegat especial de l'Estat en el CZFB, Pere Navarro; el president de CEOE, Antonio Garamendi, o el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, entre altres.
Hereu, que ha participat a través d'un vídeo, ha assegurat que l'economia espanyola va "per bon camí", i ha posat com a exemple la millora de la qualificació d'Espanya realitzada per les agències de qualificació en les últimes setmanes.
"Suposa un missatge de confiança en l'economia espanyola", ha dit, i ha afegit que demostra la capacitat de l'Estat de fer front a les obligacions financeres i reforça la capacitat de finançament.
Ha subratllat que, malgrat anar pel bon camí, és necessari "continuar apostant" per la reindustrialització, que permet que l'economia sigui més forta, resiliente i capaç de competir amb Xina i Estats Units.
COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA
Hereu ha assenyalat que el Govern "ha estat i està al costat de les empreses" i ha reafirmat l'aposta per la col·laboració públic-privada.
Aquest acompanyament, ha dit, ha de servir perquè les empreses creixin i que ho facin apostant per la sostenibilitat i la digitalització.
D'altra banda, ha recordat que el Govern ha demanat a la Comissió Europea més concreció per mobilitzar inversió industrial en sectors com el químic o el de l'automoció a través del fons europeu de competitivitat.