Hereu assegura que el Hard Rock "ve a sumar" en la diversificació del turisme a Tarragona

Sobre el cas Koldo, ressalta l'actitud del Govern central de "depurar responsabilitats"



TARRAGONA, 1 març (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha assegurat que el projecte del Hard Rock "ve a sumar" en la diversificació del turisme a Tarragona.

Ho ha dit aquest divendres en unes declaracions a la premsa abans de visitar el complex industrial de Repsol a Tarragona, en les quals ha afegit que Espanya necessita desestacionalitzar l'oferta turística per mantenir el lideratge en aquest sector.

Els comuns han posat com a condició per negociar els pressupostos de la Generalitat 2024 --pactats entre el PSC i ERC-- que es descarti aquest projecte de lleure.

Hereu ha destacat que creu "molt en la diversificació de productes, de trajectes, de destinacions" i que el Hard Rock forma part d'una proposta més complexa.

Per això, ha cridat a crear noves oportunitats i nous productes, i a treballar per la sostenibilitat social, ambiental i econòmica del turisme.

CAS KOLDO

Preguntat pel cas Koldo, Hereu ha recordat que és "un ministre nou" i que el Govern central té una agenda molt intensa en el seu dia a dia.

Ha expressat "que la corrupció no té res a veure" amb els objectius de desenvolupament social i econòmic del Govern central i que és, textualment, enemiga de la democràcia.

"Voldria ressaltar l'actitud davant aquests fets, que és delimitar responsabilitats, que és col·laborar des del primer minut amb la justícia i és depurar responsabilitats polítiques, fins i tot en persones que igual no tenen una implicació judicial", ha dit.

160 MILIONS

El ministre ha recordat que en els darrers cinc anys, el Govern central ha concedit ajuts per valor d'uns 160 milions d'euros al sector industrial de Tarragona.

Preguntat per l'anunci de Repsol de supeditar les seves inversions de futur a l'eliminació de l'impost extraordinari a les energètiques, ha dit que en la visita al complex li han explicat diversos projectes d'inversió en marxa.

"Al Govern d'Espanya ens interessen aquests processos d'inversió i, per tant, és evident que també des de la fiscalitat hem de tenir un diàleg perquè no sigui un impediment per a aquesta transformació", ha dit.