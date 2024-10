Hereu assegura que "Espanya es mereix una millor oposició" que faci d'alternativa

Celebra l'oferta de Sidenor per Talgo

BARCELONA, 18 oct. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Indústria i Comerç, Jordi Hereu, ha assegurat que "Espanya es mereix una millor oposició" que la del PP, que faci d'alternativa i que ho sigui, en les seves paraules, en comptes d'estar obsessionada per voler tombar el Govern d'Espanya.

Ho ha dit aquest divendres en unes declaracions a la premsa abans d'un acte organitzat per la Diputació de Barcelona en el qual ha estat acompanyat pel conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, i per la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret.

Hereu ha dit que "hi ha una gran responsabilitat i es pot fer un gran servei al país des d'un exercici responsable de l'oposició".

Ha reclamat al PP que assumeixi les seves pròpies responsabilitats i ha assegurat que quan "es posen amb el Govern central a través d'un argument que és la corrupció, és evident que perden tota la credibilitat, perquè tenen molta feina a fer".

Hereu ha donat suport a la petició del president espanyol, Pedro Sánchez, que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dimiteixi.

TALGO

Preguntat per una possible oferta de Sidenor per adquirir Talgo, Hereu ha assegurat que el Govern central valora "molt positivament que gent amb una gran tradició industrial aposti i inverteixi com grans accionistes en Talgo".

"Veiem molt bé que hi hagi socis industrials que apostin per aquest gran projecte, de manera que nosaltres donarem suport a aquest procés i n'estarem molt atents a l'evolució", ha dit.

El ministre ha mostrat preferència per aquesta oferta davant la d'un consorci hongarès: "No volíem perdre l'autonomia estratègica que et dona tenir un control sobre una empresa tan estratègica i que a més té un gran potencial de desenvolupament".