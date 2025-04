Hereu assegura que Espanya i Europa estan "preparant la resposta" als aranzels de Trump

Contraposa el model dels Estats Units al de l'economia espanyola

BARCELONA, 2 abr. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha assegurat que Espanya i Europa estan "preparant la resposta" als aranzels del president dels Estats Units, Donald Trump.

"Tant Espanya com Europa no volem escalar la guerra comercial, no creiem en les guerres comercials perquè és evident que tots hi sortim perdent", ha dit aquest dimecres a Barcelona abans d'entrar al Tourism & Economy Summit.

Segons Hereu, estan "treballant activament" per protegir l'economia, alhora que ha celebrat les dades de l'atur d'aquest dimecres i la contribució positiva que fa el turisme a l'economia espanyola.

"Això contrasta amb polítiques que estem veient a l'altre costat de l'Atlàntic i que es basen en un proteccionisme que sempre diem que és irracional", ha defensat.

"DIA DE L'ALLIBERAMENT"

Així mateix, ha valorat que els aranzels també perjudicaran els Estats Units: "En tot cas tot pinta que per a ells no és un dia de l'alliberament perquè això comporta depressió econòmica i greus problemes polítics".

A parer seu, el "model neoliberal de cap regla en l'economia i la rebaixa dels drets socials" no té futur, i ha contraposat aquest model a l'espanyol.