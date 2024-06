Hereu opta per governar l'auge del turisme: "Ens hem de preparar per a aquest fenomen"

Defensa instruments públics per "modular i limitar quan calgui"

BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha apostat per governar l'auge del turisme i abordar com administrar el creixement de l'activitat turística: "Ens hem de preparar per a aquest fenomen", que ha reiterat que va a l'alça.

Ho ha dit en la inauguració de la convenció anual del Consorci de Turisme de Barcelona, amb l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, en la qual ha avisat que "el món tindrà més turisme" després de la recuperació de la pandèmia i que és una realitat que s'haurà d'afrontar.

Per Hereu, cal "convertir aquest gran fenomen global en una cosa que, localment, és un magnífic aliat per construir millors ciutats i millors països", i per a això ha afirmat que hi ha instruments de política pública activa per modular i limitar quan calgui.

"Hem de controlar, modular, construir l'oferta que volem i necessitem perquè contribueixi amb més quotes de benestar", ha afegit el ministre, que ha demanat fer-ho amb diàleg, cogovernança i autoexigència.

Ha defensat el turisme com un fenomen social, econòmic i cultural "absolutament positiu, com l'esperança de molts països del món" i com una estratègia que diu que no podrà ser mai de monocultiu.

"ENORME ÈXIT" DE BARCELONA

Hereu ha elogiat Barcelona, ciutat de la qual va ser alcalde entre 2006 i 2011, i de la qual ha dit que representa un "enorme èxit" a l'hora de projectar-se al món, i sobre la qual ha recordat que el 2010 ja es va posar sobre la taula un pla estratègic per governar el turisme.

Des del seu càrrec al Ministeri, ha dit que necessiten la "capacitat d'innovació, d'il·lusió, d'inversió i d'aposta" de Barcelona, ja que creu que un dels puntals d'aquest èxit del turisme també és de Catalunya i de la resta d'Espanya.