BARCELONA, 27 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i candidat del PSC a les eleccions generals per Barcelona, Jordi Hereu, ha apel·lat els votants tradicionals de l'espai polític de Junts perquè donin suport als socialistes en una "concentració històrica" del vot per blindar l'autogovern de Catalunya davant l'amenaça que suposaria un possible govern del PP amb Vox, segons ell.
"Això no és una opa, és una apel·lació a la responsabilitat", ha dit en una roda de premsa aquest divendres organitzada per l'ACN en la qual ha estat més clar que en tota la campanya per sol·licitar el vot dels catalanistes i ha demanat que emetin un vot estratègic aquestes eleccions.
"No han de deixar els seus principis, però ara i aquí, quan l'amenaça està a tres dies, també demano el suport de molta gent de Junts per defensar l'autogovern de Catalunya", ha exposat.
Hereu ha manifestat que el vot que directament permetrà investir Pedro Sánchez, a totes les circumscripcions catalanes, és el del PSC: "A tothom els dic: si nosaltres no guanyem, tots perden. Ara el que està en joc és que podem fer aquestes aliances", ha dit.
Ha rebutjat que un missatge d'aquest tipus pugui dificultar les relacions amb els de Carles Puigdemont si tornen a ser necessaris després del 29N: "Nosaltres volem comptar amb qualsevol grup que pugui formar part d'una majoria. Ho hem fet en el passat, ho farem en el futur".
Preguntat pel concert econòmic, condició que ha posat Junts a una nova investidura, ha respost que no és viable: "Intentar maximitzar una cosa que saps que no serà factible en majoria és una estratègia que no ha estat funcional. No ens permet avançar".
EL 'CALLADITA' DE FEIJÓO
Hereu ha valorat el debat a quatre entre els candidats a la presidència i, sobre la polèmica pel 'calladita' del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la candidata del Front Ampli, Ada Colau, ha dit que s'hauria de disculpar: "Crec que que estaria bé que ho fes, que es va equivocar".
Ha dit que el 'calladita' és fruit d'una "actitud claríssima de masclisme", que no va poder dissimular, i que es reforça per la possible aliança amb Vox després de les eleccions, que no condemna la violència masclista, ha afegit.
EL QUE FARÀ SÁNCHEZ DESPRÉS DEL 29N
Sobre la petició de Feijóo a Sánchez sobre si deixarà l'escó en cas de perdre, ha evitat valorar-ho perquè diu que volen a guanyar, i ha criticat la feblesa del líder popular: "El senyor Feijóo segurament el faran fora, no? Com ja van fer fora el senyor Casado. Té motius per estar nerviós, perquè una de les grans característiques del senyor Feijóo, de les coses que a mi m'ha tocat més, és la seva enorme feblesa".
També ha rebutjat que Sánchez es pugui apartar per investir un altre president socialista com ha sol·licitat Junts: "Nosaltres no ho acceptarem, perquè els lideratges, si em permeten, els escollim nosaltres".
EL VOT PER CORREU
Respecte a la decisió del PP d'aquest divendres de portar davant la Junta Electoral Central suposades irregularitats en el vot per correu, ha criticat que expressin dubtes sobre el sistema electoral: "Això ho fan els perdedors".
Ha lamentat que això no havia passat mai en democràcia i que és una cosa que el PP fa des de l'arribada de l'extrema dreta: "Tenim un sistema electoral tan magnífic, tan garantista... Tota la vida ha funcionat. Què canvia? Res. L'única cosa que ha canviat són ells".