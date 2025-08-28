Hereu afirma que vetllaran pel compliment de la llei "sense excepció" en el repartiment de menors

LLEIDA 28 ago. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha afirmat que el govern espanyol vetllarà pel compliment de la llei "sense excepció" en el repartiment de menors migrants.
"És molt important defensar el compliment a partir d'una filosofia de solidaritat entre totes les comunitats autònomes que han de ser corresponsables", ha sostingut en declaracions aquest dijous després de visitar la planta avícola d'Avidel a Lleida.
Després de ser preguntat sobre què farà l'Executiu davant el rebuig d'alguns líders del PP a aquest repartiment, el ministre ha respost que és un tema d'atenció a la infància i de drets humans: "Amb aquests principis no es juga".
Sobre un possible incompliment de la llei, Hereu s'ha remès a les paraules del ministre de Política Territorial, Angel Víctor Torres, i ha insistit que "la llei és per tots i la llei s'ha de complir".
Ha reiterat que "totes les comunitats autònomes han d'afrontar i assumir la seva quota de solidaritat a favor d'una política en favor dels drets humans".