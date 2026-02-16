Hereu afirma que "al món li convé que Europa parli clar i més alt"

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS (BARCELONA), 16 (EUROPA PRESS)
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha assegurat aquest dilluns que "al món li convé que Europa parli clar i més alt", en referència a la participació del president espanyol, Pedro Sánchez, en la recent Conferència de Seguretat de Múnic.
Durant una visita a la planta de La Menorquina a Palau-solità i Plegamans (Barcelona), Hereu ha insistit en la necessitat de "més i millor Europa" per garantir la independència del projecte polític europeu davant altres potències.
Sobre aquest assumpte, ha defensat la posició del president Sánchez en assegurar que Espanya parla "amb la propietat d'un país que està funcionant i que té impuls".
"Al món li convé que Europa parli més clar i més alt, i això és el que va fer el president amb una claredat meridiana", ha conclòs.
Hereu ha posat com un exemple d'èxit l'empresa de gelats La Menorquina, que ha anunciat un nou projecte d'inversió de 15 milions d'euros, en elogiar la seva capacitat per competir en mercats com els Estats Units (a cadenes com Walmart) o el Regne Unit (Marks & Spencer) partint de "l'autenticitat d'allò local".