Hereu afirma que el Líban ha d'estar dins l'acord de pau en el conflicte de l'Orient Mitjà

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha afirmat aquest dijous que el Líban ha d'estar dins l'acord de pau en el conflicte a l'Orient Mitjà.
Ho ha dit en unes declaracions a la premsa abans de la presentació mundial del Cupra Raval, en les quals ha afegit que "no pot ser que hi hagi conflictes a la zona entre l'Iran i altres països i es deixi el Líban com un espai on Israel fa el que vol".
Per això, ha dit que s'ha d'incloure el Líban en aquests acords ja que "ha de ser un acord de pau integral" a la zona i ha demanat recuperar les vies de diàleg per solucionar els conflictes.