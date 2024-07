Hereu afirma que Begoña Gómez "fa bé de no declarar" davant el jutge

MATARÓ (BARCELONA), 19 jul. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Indústria i Comerç, Jordi Hereu, ha afirmat que la dona del president espanyol, Begoña Gómez, "fa bé de no declarar", després d'acollir-se al dret de no fer-ho davant el jutge que la investiga per presumpte tràfic d'influències i corrupció en els negocis.

En unes declaracions a la premsa aquest divendres abans de visitar el recinte arqueològic de Torre Llauder a Mataró (Barcelona), ha assegurat que no hi ha cas i que Gómez "fa bé de no declarar per no donar joc a un procés que està instat per organitzacions d'ultradreta basat en proves falses".

"Quan no hi ha cas, jo crec que és un dret constitucional acollir-se al dret de no declarar davant una instrucció que senzillament es basa en proves falses, instruït en un procés, diguem-ne, preventiu, que no és constitucional", ha dit.

El ministre ha recordat que no hi ha informes de la Guàrdia Civil, "reafirma que no hi ha cas, i també la Fiscalia".

Gómez havia de declarar aquest divendres davant el jutge Juan Carlos Peinado, i el seu advocat, Antonio Camacho, ha dit que ella "no ha declarat, no pas perquè tingui res a amagar, sinó perquè aquesta defensa li ha recomanat que no es fes aquesta declaració".