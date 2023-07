Henkel nomena Roman Rylyk com a director de la planta de Montornès del Vallès (Barcelona)

BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

Henkel Ibérica ha nomenat Roman Rylyk com a nou director de la planta de producció de Henkel Consumer Brands a Montornès del Vallès (Barcelona), ha informat aquest dimarts en un comunicat.

Rylyk, enginyer químic industrial especialitzat en mecànica --amb "més de 20 anys" d'experiència professional-- era el director d'operacions de la fàbrica de Henkel Consumer Brands a Ibadan (Nigèria) des de fa tres anys, i ha treballat en les companyies multinacionals Nestlé i British American Tobaco (BAT).

Des d'aquest mes de juliol assumeix la nova posició, i Jaume Anguera, per la seva banda, continuarà sent el director de la part productiva d'adhesius i del "hub europeu per a la indústria aeroespacial situats a les mateixes instal·lacions".