Henkel Ibérica nomena David Cazorla nou president en substitució de Rodolfo Schornberg

BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -

Henkel Ibérica ha nomenat l'actual director global de Vehicle Repair and Maintenance del Grup Henkel, David Cazorla, nou president en substitució de Rodolfo Schornberg, ha informat l'empresa en un comunicat d'aquest dilluns.

Cazorla ha destacat el "llegat com a exemple i inspiració" que deixa Schornberg, qui abandona la companyia després de 33 anys de carrera professional i nou com a president, i ha apostat per treballar més la cultura corporativa.

El nou president és llicenciat en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), té un MBA d'Esade i un Programa de Management i Estratègia per l'IESE i la Universitat de Stanford, i es va incorporar a Henkel fa més de vint anys.